Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина разрушения картины Мунка «Крик» 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Названа причина разрушения картины Мунка «Крик»
Фото: globallookpress.com
Высокая влажность в воздухе вызвала разрушение желтого пигмента на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик", выяснили ученые. Об этом пишет Daily Mail.
Международная группа ученых провела рентген-анализ микрочастиц пигмента с полотна и выяснила, что входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и разрушается под воздействием повышенной влажности.
Ранее считалось, что пагубное влияние на картину оказывает яркий свет, из-за чего произведение держали в темном помещении и выставляли очень редко при слабом освещении и пятидесятипроцентной влажности воздуха, однако сейчас эта версия оказалась несостоятельной.
"Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр", — сказала соавтор исследования Летиция Монико из Итальянского Национального Исследовательского Совета.
По мнению ученых, для выставления "Крика" на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45%, в то же время уровень освещения можно оставить на стандартных значениях для помещения с картинами, написанными светостойкими красками.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии
Наука и техника , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нагиева остался без работы
Нагиева остался без работы
Умер Эцио Боссо
Умер Эцио Боссо
Агату Муцениеце забрали в полицию
Агату Муцениеце забрали в полицию
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
Вирусолог дал пугающий прогноз для России
00:16
Вирусолог дал пугающий прогноз для России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение