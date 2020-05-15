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В Китае рассказали об испытании пяти вакцин от COVID-19 

Lenta.ru 1 час назад
В Китае рассказали об испытании вакцин от COVID-19
Фото: EPA/ ТАСС
Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах. Если дальнейшие исследования будут успешны, то вторую фазу клинических испытаний завершат уже к июлю, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэна Исинь.
«В настоящее время у нас есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины», — заявил он.
Уточняется, что все вакцины были одобрены государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.
Кроме того, разработки признаны безопасными. Ученые уже получают данные об успешной выработке тел у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также выявлено не было.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время распространения коронавируса на территории Китая им заразилось свыше 84 тысяч человек, при этом более 4,6 тысячи случаев инфицирования окончились летальным исходом.
Несмотря на то, что в Китае эпидемия COVID-19 появилась раньше остальных стран и к настоящему времени почти стихла, в эпицентре вируса, провинции Хубэй, несколько дней назад зафиксировали первый за долгое время новый случай заражения. В комитете по вопросам здравоохранения региона уточнили, что инфицированный находится в тяжелом состоянии.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости , Китай
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