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В Арктике уменьшается толщина льда 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Арктике уменьшается толщина льда
Фото: ТАСС
По данным ученых, предоставленным в ООН, продолжает уменьшаться толщина морского льда в Арктике. С помощь спутника изучение ледового покрова велось с октября 2018 года по апрель 2019 год. За этот период времени толщина льда уменьшилась на 20%. Ученые также отметили, что за последние 40 лет эти показатели стремятся вниз примерно со скоростью около 12% за десятилетие, сообщает Newinform
Это связано с тем, что наша планета нагрелась на 1,1°C по сравнению с доиндустриальными показателями, а с начала 21 века лед стал истончаться. Миссии ICESat регулярно проводятся для наблюдения и изучения ледового покрытия Арктики
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Наука и техника , ООН
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