В Арктике уменьшается толщина льда 

По данным ученых, предоставленным в ООН , продолжает уменьшаться толщина морского льда в Арктике. С помощь спутника изучение ледового покрова велось с октября 2018 года по апрель 2019 год. За этот период времени толщина льда уменьшилась на 20%. Ученые также отметили, что за последние 40 лет эти показатели стремятся вниз примерно со скоростью около 12% за десятилетие, сообщает Newinform

Это связано с тем, что наша планета нагрелась на 1,1°C по сравнению с доиндустриальными показателями, а с начала 21 века лед стал истончаться. Миссии ICESat регулярно проводятся для наблюдения и изучения ледового покрытия Арктики