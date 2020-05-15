Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви 

Lenta.ru 53 минуты назад
Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви
Фото: dailymail.co.uk
Строители в польском городе Замбице нашли в шпиле церкви XVIII века капсулу времени, датируемую 1797 годом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Послание из прошлого обнаружили во время ремонтных работ в церкви. Внутри городские власти нашли монеты возрастом более 200 лет и документы, написанные на немецком языке. В XVIII веке город назывался Мюнстерберг и был частью Королевства Пруссии.
Мэр города Мариуш Шпиларевич (Mariusz Szpilarewich) сказал: «Все указывает на то, что это может быть одна из старейших капсул времени, найденных в мире».
Найденные документы относятся к строительству церкви, которая была возведена в 1797 году на месте замка XV века. В них упоминаются имена людей, задействованных в работе, и тех, кто жертвовал средства на строительство.
Там же найдены документы и фотографии, которые датируются 1902-1903 годами. По данным городских властей, они серьезно повреждены и могли быть спрятаны во время предыдущего ремонта.
В частности, обнаружена газета Мюнстербергер Цайтунг от 20 августа 1902 года и евангелистские молитвенники. Одной из бумаг оказалась записка от двух женщин, которые пожертвовали деньги на строительство церкви.
«Эти люди хотели сказать нам, что были здесь и вложили сердца и жизни в строительство, и теперь мы должны подхватить их дело и позаботиться о том, что они оставили», — сказал мэр.
Документы будут полностью переведены и законсервированы, после чего их выставят в качестве музейной экспозиции.
Старейшая капсула в мире тоже датируется XVIII веком и была найдена в Бостоне, США. Польская капсула на два года младше бостонской.
Ранее сообщалось, что в американском городе Монклер, штат Нью-Джерси, рабочие проводили в колледже ремонтные работы и нашли в стене бутылку с посланием, датированным 3 июля 1907 года. В записке, спрятанной в бутылке из-под пива, говорилось, что стена была построена 112 лет назад двумя строителями из города Ньюарк, штат Нью-Джерси, — Уильямом Хэнли (William Hanly) и Джеймсом Ленноном (James Lennon).
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Последние новости
Германия отказала «Северному потоку-2» Германия отказала «Северному потоку-2» Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян Психологи объяснили положительное влияние коронавируса на жизнь россиян В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение