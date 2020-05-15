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В Антарктиде ученых одурманило из-за фекалий пингвинов 

Lenta.ru 1 час назад
В Антарктиде ученых одурманило из-за фекалий пингвинов
Фото: globallookpress.com
Королевские пингвины испускают такое большое количество веселящего газа через свои фекалии, что у исследователей случился «сдвиг по фазе». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на датское научное исследование, опубликованное в четверг, 14 мая.
Руководитель исследовательского проекта, профессор кафедры геологических наук и управления природными ресурсами в университете Копенгагена Бо Элберлинг (Bo Elberling) заявил, что в своих поселениях пингвины производят очень высокий уровень оксида азота. Профессор отметил, что при изучении птиц на острове Южная Георгия, который расположен в южной Атлантике, многие исследователи были одурманены из-за того, что были окружены пингвиньими фекалиями.
Оксид азота, выделяемый экскрементами пингвинов, имеет очень схожий эффект с седативным веселящим газом, используемым на приеме у стоматологов. «После нескольких часов суеты в гуано (разложившийся естественным образом помет морских птиц), у одного человека едет крыша. У другого начинаются приступы тошноты и головной боли», — сказал Элберлинг.
Кроме того, помет пингвинов имеет губительное влияние на природу. Закись азота в 300 раз больше загрязняет окружающую среду, чем углекислый газ. Выделяемый веселящий газ объясняется особым рационом питания птиц, в который входят криль и рыба, содержащие высокий уровень азота. Азот выделяется из фекалий пингвинов в землю, а почвенные бактерии превращают его в закись азота и парниковый газ.
Ученый отметил, что выделения пингвинов не настолько высоки, чтобы влиять на топливно-энергетической баланс Земли, но сделанные исследователями открытия показывают, как стаи пингвинов влияют на окружающую их среду, что, как отметил профессор Элберлинг, интересно, так как количество пингвиньих поселений растет.
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Наука и техника , Копенгаген
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