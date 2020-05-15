Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия» 

«У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар», — сообщил источник РИА «Новости», не уточняя причины перестановки.

Севастьянов уходит с должности гендиректора предприятия уже второй раз: он был на этом посту в 2005-2007 годах и вновь был назначен в январе 2019 года.

В 2007 году, к деятельности Севастьянова на посту руководителя «Энергии» в Роскосмосе относились неоднозначно. Его критиковали за проекты промышленного освоения Луны и добычи там топлива «гелий-3» для ядерных реакторов.

Второе назначение Севастьянова также не обошлось без скандалов.