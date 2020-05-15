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Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия»
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост, его место займет советник главы Роскосмоса Игорь Озар, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«У Николая Севастьянова сегодня последний рабочий день. С понедельника врио гендиректора предприятия станет Игорь Озар», — сообщил источник РИА «Новости», не уточняя причины перестановки.
Советником Дмитрия Рогозина Озар стал в марте. До этого он руководил авиационным холдингом «Сухой» (с 2011 по начало 2020 года).
Севастьянов уходит с должности гендиректора предприятия уже второй раз: он был на этом посту в 2005-2007 годах и вновь был назначен в январе 2019 года.
В 2007 году, к деятельности Севастьянова на посту руководителя «Энергии» в Роскосмосе относились неоднозначно. Его критиковали за проекты промышленного освоения Луны и добычи там топлива «гелий-3» для ядерных реакторов.
Второе назначение Севастьянова также не обошлось без скандалов.
В начале августа 2018 года врио генерального директора РКК «Энергия» был назначен Сергей Романов, который работает на предприятии с 1980 года, прошел путь от инженера до руководителя предприятия. В сентябре он был избран гендиректором на общем собрании акционеров предприятия, но в итоге так и не был утвержден в должности набсоветом Роскосмоса. Совет директоров предприятия приостановил его полномочия 24 января 2019 года. С тех пор предприятием руководил Николай Севастьянов. Самого Романова понизили до первого замгендиректора корпорации и предложили занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Игорь Озар , Сергей Романов , Николай Севастьянов , Сухой , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости
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