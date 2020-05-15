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Рядом с Москвой нашли родственника диплодока 

Индикатор и ещё 1 5 часов назад
Рядом с Москвой нашли родственника диплодока
Фото: Н. Зверьков
В подмосковном карьере Пески в отложениях времен Юрского периода палеонтологи нашли два хвостовых позвонка гигантского травоядного динозавра из группы завропод. Это первая находка ископаемых останков динозавров этой группы в европейской части России. Найденные позвонки принадлежат виду надсемейства Diplodocoidea, к которому также относится и известный диплодок _ Diplodocus_. О своей находке исследователи рассказали на страницах журнала Acta Palaeontologica Polonica.
Динозавров в европейской части России находят очень редко, так как в юрском и меловом периодах, когда эти ящеры населяли Землю, на этой территории располагалось неглубокое Среднерусское море. Иногда ученые находят там фрагменты скелетов, оставшиеся от туш погибших животных. Единственное исключение из этого правила — карьер Пески в Подмосковье, который сформировался в конце батского века среднеюрской эпохи — примерно 166 миллионов лет назад.
Палеогеография Европы на рубеже средней и верхней юры (около 163 миллионов лет назад).
Тогда Среднерусское море только наступало, размывая нижележащие палеозойские отложения. В Песках известняки среднего карбона частично растворены. Образовавшиеся из-за растворения карстовые полости оказались заполнены среднеюрскими глинами, в которых обнаружились останки позвоночных животных, среди которых кости разнообразных рыб, амфибий, примитивных черепах, хористодер, крокодилообразных и млекопитающих, а также зубы хищных динозавров — теропод. До сегодняшнего дня эти зубы были единственной находкой юрских динозавров в этой части России.
Не так давно в Песках, в одном из более молодых слоев возрастом 164 миллиона лет, ученые обнаружили два крупных позвонка. Открытие было сделано еще в 1997 году студентом геологического факультета МГУ, который передал находки в музей Московской городской станции юных натуралистов. Более 20 лет эти ископаемые останки находились в музее и оставались без внимания, так как напоминали позвонки плиозавра — обитавшей тогда в море рептилии, которая часто встречается в юрских морских отложениях Подмосковья. Однако затем исследователи из Зоологического и Палеонтологического институтов РАН решили исследовать позвонки еще раз, для чего дополнительно очистили их от вмещающей породы. Это позволило установить, что останки на самом деле принадлежат травоядному динозавру из группы завропод.
Затем ученые провели морфологический и филогенетический анализ и показали, что обладатель этих позвонков относится к надсемейству Diplodocoidea, наиболее известный представитель которого — позднеюрский диплодок из США. Но строение позвонков ископаемого оказалось больше всего похоже на представителей другого семейства — дикреозаврид (Dicraeosauridae). Это своеобразные завроподы с короткой шеей, которые имели длинные шипы на ней.
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Наука и техника , Новости регионов , МГУ , РАН , Москва , Московская область
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