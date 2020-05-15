Огромная озоновая дыра над Арктикой почти исчезла 

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The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020

Над Арктикой почти закрылась озоновая дыра, образовавшаяся несколько месяцев назад.

О восстановлении озонового слоя над Северным полюсом сообщила в твиттере Служба мониторинга атмосферы европейской программы Copernicus.

В начале весны в Арктике на высоте 18 километров ученые зафиксировали падение содержания озона на 90 процентов. Над северным континентом возникла огромная озоновая дыра.

Специалисты посчитали это необычным явлением, так как переменные температуры и редкое образование перламутровых облаков на Северном полюсе, в отличие от Южного, не способствуют активному разрушению озона (на Южном озоновые дыры носят сезонный характер и образуются ежегодно).

Последние данные со спутника показали, что активный хлор, разрушающий стратосферный озон над Арктикой, почти исчез, и озоновый слой восстанавливается.