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Огромная озоновая дыра над Арктикой почти исчезла 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Огромная озоновая дыра над Арктикой почти исчезла
Фото: РИА Новости
Над Арктикой почти закрылась озоновая дыра, образовавшаяся несколько месяцев назад.
О восстановлении озонового слоя над Северным полюсом сообщила в твиттере Служба мониторинга атмосферы европейской программы Copernicus.
В начале весны в Арктике на высоте 18 километров ученые зафиксировали падение содержания озона на 90 процентов. Над северным континентом возникла огромная озоновая дыра.
Специалисты посчитали это необычным явлением, так как переменные температуры и редкое образование перламутровых облаков на Северном полюсе, в отличие от Южного, не способствуют активному разрушению озона (на Южном озоновые дыры носят сезонный характер и образуются ежегодно).
Последние данные со спутника показали, что активный хлор, разрушающий стратосферный озон над Арктикой, почти исчез, и озоновый слой восстанавливается.
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