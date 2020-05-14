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Пандемию коронавируса предсказали год назад 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Пандемию коронавируса предсказали год назад
Фото: РИА Новости
В марте 2019 года было опубликовано исследование китайских ученых Уханьского института вирусологии. Специалисты выяснили, что в КНР очень высока вероятность вспышки коронавирусной пандемии. Ее причиной должна была стать передача вируса от летучих мышей к человеку.
По словам китайских ученых, за последние два десятилетия произошли три крупномасштабные вспышки эпидемий. Они возникли вследствие передачи коронавирусов от их естественных резервуаров в виде летучих мышей к человеку, как SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный симптом), и к свиньям, как SADS (синдром острой диареи свиней).
Все эти вирусы имели общие характеристики: высокая патогенность для человека и передача от летучих мышей к человеку. Кроме того, вспышки SARS и SADS произошли в Китае. Именно поэтому китайские ученые считали, что в мире произойдет новая вспышка коронавируса.
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Наука и техника , Наука , Китай
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