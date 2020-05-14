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Ученый назвал вероятное место следующей пандемии коронавируса 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Названо вероятное место следующей пандемии
Фото: globallookpress.com
Исследователь считает, что урбанизация некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний.
Следующая пандемия может прийти из тропических лесов Амазонки в Южной Америке, считает бразильский ученый-эколог Давид Лапола.
По его мнению, безудержный рост вырубки лесов в этом регионе, нарушающий природный баланс, может спровоцировать новую вспышку коронавируса.
Исследователь считает, что урбанизация некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний — болезней, передающихся от животных к человеку.
«Амазонка имеет огромный запас вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу», — приводит его слова AFP.
Ранее член Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе со «Звездой» назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом группу крови человека. По его словам, исследование проводилось в КНР при участии 3 000 тысяч инфицированных.
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Наука и техника , Совет Федерации
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