Названо вероятное место следующей пандемии

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Исследователь считает, что урбанизация некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний.

Следующая пандемия может прийти из тропических лесов Амазонки в Южной Америке, считает бразильский ученый-эколог Давид Лапола.

По его мнению, безудержный рост вырубки лесов в этом регионе, нарушающий природный баланс, может спровоцировать новую вспышку коронавируса.

Исследователь считает, что урбанизация некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний — болезней, передающихся от животных к человеку.

«Амазонка имеет огромный запас вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу», — приводит его слова AFP.