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Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как пули 

Популярная механика 2 часа назад
Стрелы английского лука могли ранить, как пули
Фото: Oliver Creighton/University of Exeter
Английский длинный лук был мощным средневековым оружием, способным пробить броню противника. Недавняя статья археологов из Университета Эксетера в Великобритании показала, что стрелы такого лука могли причинять такие же увечья, как и современное огнестрельное оружие.
В ходе работы были исследованы 22 фрагмента костей и три зуба с явными признаками насильственной травмы. Останки были собраны во время раскопок могильника средневекового Доминиканского монастыря в Эксетере.
Один из образцов костных фрагментов представлял собой череп с проколотой раной на правом глазу и выходным отверстием на затылке. Авторы предполагают, что стрела, вероятно, вращалась по часовой стрелке, когда она ударилась. Средневековые стрелы были оперены для вращения, этот делало стрелу более точной и устойчивой во время полета.
Авторы предполагают, что стрела была квадратной или ромбовидной формы. Такие формы наконечников у стрел иногда можно спутать с головками арбалетных болтов, но в этом случае авторы определили, что точки проникновения недостаточно велики, чтобы травма была вызвана арбалетом.
В верхней части правой берцовой кости также виднелась еще одна колотая рана, свидетельствующая о том, что стрела прошла сквозь плоть икры сзади и застряла в кости. А на одной из бедренных костей обнаружились признаки травмы от «скользящего удара стрелы». Предпологается, что аналогичные травмы можно получить при огнестрельном оружии.
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Наука и техника , Великобритания
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