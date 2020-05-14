МЧС получило первый вертолет Ансат 

Контракт на поставку был подписан в марте 2019 года.

"Машина была передана Фонду содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вертолет уже поступил в распоряжение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово", — сказали в пресс-службе.

Вертолет Ансат передан заказчику в универсальном варианте исполнения: в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены семь пассажирских кресел. В Северо-Западном авиационно-спасательном центре МЧС РФ Ансат будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней подвеске, а также для решения специальных задач.

В конце 2019 года для МЧС также было передано два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода . Один из вертолетов по контракту с Фондом ГОЧС оборудован внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Второй вертолет Ми-8МТВ-1 предназначен для Жуковского авиационно-спасательного центра. Многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1 может использоваться для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, поиска потерпевших бедствие, тушения пожаров, разведки и мониторинга местности, воздушных перевозок.