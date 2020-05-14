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Раскрыта тайна необычных космических пульсаций 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта тайна необычного явления в космосе
Фото: NASA Video
Международная группа астрономов впервые определила ритм у переменных звезд типа Дельты Щита — гигантских звезд, которые резко меняют свою яркость из-за различных типов пульсаций на ее поверхности. Статья исследователей, раскрывающая тайну необычных космических объектов, опубликована в журнале Nature.
Ученые проанализировали данные о яркости тысяч звезд, полученные с помощью космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellit), который, в основном, используется для поиска экзопланет вокруг ближайших к Солнцу звезд. Интерес представляли звезды, относящиеся к типу Дельты Щита, который назван в честь одноименной звезды со схожими характеристиками. Эти светила примерно в 1,5-2,5 раза больше Солнца, а в их пульсациях астрономы до сих пор не обнаруживали никаких закономерностей.
Исследователи использовали библиотеку с открытым исходным кодом Lightkurve, написанную на Python, для обработки 92 тысяч кривых блеска, показывающих, как блеск звезды меняется со временем. В результате удалось обнаружить высокочастотные моды в 60 звездах типа Дельты Щита, находящихся на расстоянии от 60 до 1400 световых лет от Земли.
Дельта Щита (δ Scuti) — это кратная система, состоящая из трех звезд, при этом самая массивная из них — δ Щита А — является желто-белым гигантом и изменяет свою яркость каждые 4,6 часа. Подобными свойствами обладают другие звезды, в том числе бета Льва и бета Кассиопеи. Эти звезды не только расширяются и сжимаются, сохраняя форму шара (радиальные пульсации), но также периодически становятся вытянутыми (нерадиальные пульсации), что зашумляет ритм изменения блеска.
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Наука и техника , Наука
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