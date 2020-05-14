Раскрыт секрет длинных ног динозавров

Ученые долгое время считали, что длинные ноги динозавров был необходимы животным для развития скорости во время ловли добычи. Однако новое исследование предполагает другую причину.

Новое исследование говорит о том, что длинные ноги у самых крупных динозавров, помогали животным сохранять энергию и проходить большее расстояние в поисках пищи.

«Крупным животным, необходимы «приспособления», которые могут быть направлены на выносливость и эффективность», — комментируют авторы.

Ученые проанализировали различные показатели, такие как пропорции конечностей, соотношение размеров, масса тела и походка, чтобы оценить максимальную скорость более чем 70 видов динозавров тероподов. Их размеры варьировались от 200 грамм до девяти тонн. Они включали в себя Тираннозавра Рекса и многих других двуногих хищников, которые доминировали в течение 180 миллионов лет. Двуногость и скорость бега часто упоминаются в качестве особенностей этого вида.

Согласно новому анализу, длинные ноги были связаны с более высокой скоростью у мелких и средних динозавров, но это не было верно для животных весом более тонны. Ученые знали, что большие размеры тела могут ограничивать скорость, и исследование показало, что крупные виды динозавров с более длинными ногами были не быстрее своих коротконогих собратьев. Но они двигались более «эффективно».

Подсчитав, сколько энергии тратит каждый динозавр, двигаясь со скоростью ходьбы, исследователи обнаружили, что среди самых крупных те, у кого ноги длиннее, нуждаются в меньшем количестве энергии, чтобы передвигаться.