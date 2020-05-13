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Учёные раскрыли загадку низкого роста перуанцев 

News.ru 1 час назад
Учёные раскрыли загадку низкого роста перуанцев
Фото: globallookpress.com
Генетики из Гарвардского университета обнаружили мутацию в ДНК, которая приводит к низкому росту человека. Открытие удалось сделать благодаря широкомасштабному исследованию в Перу, где средний рост жителей составляет 159 сантиметров.
Группа учёных взяла образцы материала для исследования у 3000 перуанцев. Среди них были как прямые потомки инков и других племён Анд, так и выходцы из смешанных браков между испанскими колонистами и аборигенами.
При анализе данных выяснилось, что чем выше была доля «индейской» ДНК в геноме добровольцев, тем ниже был их средний рост. В итоге учёные обнаружили корреляцию этой особенности с мутацией участка гена FBN1.
Что характерно, сам ген отвечает за «сборку» фибрилина-1 — одного из главных белковых компонентов соединительной ткани. Ранее изменения в нём ассоциировались лишь с развитием болезней, а не «нормальных» вариаций в человеческом росте. Одна из вариаций, E1297G, уменьшает рост на 2,2 сантиметра, а две — на 4,4 сантиметра.
Мутации в этом гене проливают свет на то, как предки перуанцев приспосабливались к жизни на этой земле в прошлом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что палеогенетики из Гарвардского университета впервые расшифровали ДНК Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке. Провести исследование на предыдущих находках не получалось, так как в жарком климате биоматериал плохо сохраняется.
Пригодные для изучения останки были найдены в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Этот регион считается прародиной группы народов банту. Биоматериал был извлечён из костей детей возрастом от 4 до 15 лет, живших восемь тысяч и три тысячи лет назад.
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Наука и техника , Наука , Гарвардский университет , Перу
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