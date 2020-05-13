Ученые будут прогнозировать переселения людей 

Ученые разрабатывают способы отслеживания и даже прогнозирования переселения людей в результате экономических факторов и экологических катастроф, а также по семейным обстоятельствам.

Исследования основываются на прошлых миграциях, вызванных экстремальными климатическими явлениями: пыльной бурей, разразившейся на территории США в 1930-х годах, ураганами «Мария» и «Катрина».

Изменение климата влияет на переселение больше других факторов. От него, во многом, зависит и наличие рабочих мест в том или ином регионе.

Наплыв беженцев в результате ураганов показал, что люди не склонны перемещаться сразу на большие расстояния. Например, в 2017 году, после урагана «Мария», беженцы с побережья Флориды (США) добирались до центральной части штата и, в частности до города Орландо , где проживает около 280 000 жителей. Тогда не хватало ни жилья, ни специалистов, ни волонтеров.

По словам старшего советника мэра Орландо Криса Кастро, сегодня, спустя три года после катастрофы, в городе осталось 10% беженцев из примерно 250 000 мигрантов. Остальные вернулись в свои дома в Пуэрто-Рико или новый дом. Теперь город готов к будущим миграциям.

Особую обеспокоенность вызывают будущие миграции, вызванные повышением уровня океана. К слову, затопление грозит, в частности, Майами, жители которого также будут бежать в Орландо. Можно ожидать, что мигранты выберут «благоприятные с точки зрения климата» места, такие как Миннеаполис или Сиэтл, а не Флорида или Техас, говорит эколог-экономист Амир Джина из Чикагский университета: «Это кажется нелогичным: вместо того, чтобы переехать в более комфортные города, ехать в город, пригодный для жизни только если вы можете позволить себе кондиционер».

Но есть более значимые факторы, влияющие на принятие решения о миграции: наличие рабочих мест, медицинское обслуживание, инфраструктура. На это указывает социолог Мэтью Хауэр из Университета штата Флорида в Таллахасси: «Миграции, как правило, совершаются на короткие расстояния по экономическим и социальным причинам, среди которых — более высокооплачиваемая работа».

В ходе исследования были определены 10 регионов США, которые станут наиболее востребованными у мигрантов, спасающихся от повышения уровня моря в 2100 году. Это:

Остин-Раунд-Рок, штат Техас;

Орландо — Киссимми — Санфорд, штат Флорида;

Атланта — Сэнди-Спрингс — Розуэлл, штат Джорджия;

Хьюстон — Вудлендс — Шугар Лэнд, штат Техас;

Даллас — Форт-Уэрт — Арлингтон, штат Техас;

Вашингтон — Арлингтон — Александрия, округ Колумбия;

Батон-Руж, Лос-Анджелес;

Шарлотта — Конкорд — Гастония, штаты Северная и Южная Каролина;

Филадельфия — Камден — Уилмингтон, штаты Пенсильвания и Нью-Джерси;

Лас-Вегас — Хендерсон — Парадайз, штат Невада.