Ученые будут прогнозировать переселения людей 

Ученые разрабатывают способы отслеживания и даже прогнозирования переселения людей в результате экономических факторов и экологических катастроф, а также по семейным обстоятельствам.
Исследования основываются на прошлых миграциях, вызванных экстремальными климатическими явлениями: пыльной бурей, разразившейся на территории США в 1930-х годах, ураганами «Мария» и «Катрина».
Изменение климата влияет на переселение больше других факторов. От него, во многом, зависит и наличие рабочих мест в том или ином регионе.
Наплыв беженцев в результате ураганов показал, что люди не склонны перемещаться сразу на большие расстояния. Например, в 2017 году, после урагана «Мария», беженцы с побережья Флориды (США) добирались до центральной части штата и, в частности до города Орландо, где проживает около 280 000 жителей. Тогда не хватало ни жилья, ни специалистов, ни волонтеров.
По словам старшего советника мэра Орландо Криса Кастро, сегодня, спустя три года после катастрофы, в городе осталось 10% беженцев из примерно 250 000 мигрантов. Остальные вернулись в свои дома в Пуэрто-Рико или новый дом. Теперь город готов к будущим миграциям.
Особую обеспокоенность вызывают будущие миграции, вызванные повышением уровня океана. К слову, затопление грозит, в частности, Майами, жители которого также будут бежать в Орландо. Можно ожидать, что мигранты выберут «благоприятные с точки зрения климата» места, такие как Миннеаполис или Сиэтл, а не Флорида или Техас, говорит эколог-экономист Амир Джина из Чикагский университета: «Это кажется нелогичным: вместо того, чтобы переехать в более комфортные города, ехать в город, пригодный для жизни только если вы можете позволить себе кондиционер».
Но есть более значимые факторы, влияющие на принятие решения о миграции: наличие рабочих мест, медицинское обслуживание, инфраструктура. На это указывает социолог Мэтью Хауэр из Университета штата Флорида в Таллахасси: «Миграции, как правило, совершаются на короткие расстояния по экономическим и социальным причинам, среди которых — более высокооплачиваемая работа».
В ходе исследования были определены 10 регионов США, которые станут наиболее востребованными у мигрантов, спасающихся от повышения уровня моря в 2100 году. Это:
Остин-Раунд-Рок, штат Техас;
Орландо — Киссимми — Санфорд, штат Флорида;
Атланта — Сэнди-Спрингс — Розуэлл, штат Джорджия;
Хьюстон — Вудлендс — Шугар Лэнд, штат Техас;
Даллас — Форт-Уэрт — Арлингтон, штат Техас;
Вашингтон — Арлингтон — Александрия, округ Колумбия;
Батон-Руж, Лос-Анджелес;
Шарлотта — Конкорд — Гастония, штаты Северная и Южная Каролина;
Филадельфия — Камден — Уилмингтон, штаты Пенсильвания и Нью-Джерси;
Лас-Вегас — Хендерсон — Парадайз, штат Невада.