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Работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена 

ТАСС 30 минут назад
Работа аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена
Фото: РИА Новости
Работа на спутнике "Метеор-М" № 2-2, в который в декабре предположительно попал микрометеорит, возобновлена. Об этом сообщили ТАСС в среду в Роскосмосе.
"По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением госкорпорации "Роскосмос" работа космического аппарата (КА) "Метеор-М" № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач", — отметили в госкорпорации.
В Роскосмосе подчеркнули, что сейчас информация, получаемая с гидрометеорологического аппарата "используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровня".
В конце декабря 2019 года спутник "Метеор-М" № 2-2 вышел из строя из-за попадания микрометеорита. Тогда в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что аппарат перешел в режим неориентированного полета. Затем со спутником была установлена связь, начались работы по восстановлению работоспособности.
В начале февраля на спутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, позже в Роскосмосе сообщили, что ориентация аппарата восстановлена, он работоспособен. В середине февраля в госкорпорации рассказали ТАСС, что запуск спутника "Метеор-М" № 2-3 перенесен на 2021 год, чтобы провести дополнительные испытания космического аппарата.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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