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Решена загадка Х-образной галактики 

Lenta.ru 36 минут назад
Решена загадка Х-образной галактики
Фото: SARAO and Bill Cotton et al
Астрономы США и ЮАР получили детальные изображения радиогалактики PKS 2014-55, имеющей форму буквы «Х». Это позволило ученым решить загадку, почему этот объект имеет странную структуру. О своих выводах исследователи рассказали в статье, опубликованной Conversation.
Снимки радиогалактики сделали с помощью телескопа MeerKAT с 64 антеннами в ЮАР и радиоинтерферометра ASKAP в Австралии. PKS 2014-55 состоит из двух пар «лепестков» из струй высокоэнергетических электронов, которые испускаются сверхмассивной черной дырой. «Лепестки», видимые лишь в радиоволновых лучах, занимают на земном небосводе участок, размер которого совпадает с видимым размером Луны.
Как правило, радиогалактики состоят из двух «лепестков». Струи электронов, которые перемещаются почти со скоростью света, сначала двигаются по прямой линии, однако затем начинают взаимодействовать с окружающей средой, изгибаться и закручиваться. Наличие четырех струй может объясняться несколькими сценариями. Согласно одному из них, в центре галактики были две сверхмассивные черные дыры, каждая из которых испускала по две струи. Второй сценарий предполагает, что ось вращения черной дыры поменяла свою ориентацию.
Однако наблюдения показали, что существует третья возможность. Два больших «лепестка» представляют собой поток частиц, который удаляется от черной дыры, а меньшие по размеру струи — это потоки, которые вновь устремляются к черной дыре. Сама PKS 2014-55, расположенная в 800 миллионах световых лет от Земли, охватывает не менее пяти миллионов световых лет и в 20 раз больше Млечного Пути.
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Наука и техника , Наука , Австралия , США , ЮАР
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