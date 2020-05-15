Геннадий Онищенко. Если эффективность вакцины от коронавируса, которая сейчас находится на стадии разработки, окажется ниже 50-60%, то риск вакцинации может превысить пользу, заявил бывший санитарный врач РФ , депутат Госдумы

Парламентарий пояснил, что в таком случае иммунная система пожилых «не даст такой адекватной реакции». Также Онищенко отметил, что при изучении вакцины важно доказать отсутствие её негативного влияния на развитие плода в случае вакцинации беременных женщин. Поэтому, пояснил бывший санитарный врач, требования к препарату будут очень высокими, такими же, как к вакцине для детей.

"Важно, чтобы не было никакой тератогенности, температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится", — подчеркнул в разговоре с НСН депутат.