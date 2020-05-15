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Онищенко рассказал о возможных рисках при вакцинации от коронавируса 

News.ru и ещё 6 51 минуту назад
Если эффективность вакцины от коронавируса, которая сейчас находится на стадии разработки, окажется ниже 50-60%, то риск вакцинации может превысить пользу, заявил бывший санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Парламентарий пояснил, что в таком случае иммунная система пожилых «не даст такой адекватной реакции». Также Онищенко отметил, что при изучении вакцины важно доказать отсутствие её негативного влияния на развитие плода в случае вакцинации беременных женщин. Поэтому, пояснил бывший санитарный врач, требования к препарату будут очень высокими, такими же, как к вакцине для детей.
"Важно, чтобы не было никакой тератогенности, температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится", — подчеркнул в разговоре с НСН депутат.
Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк предложил своим сотрудникам принять добровольное участие в тестировании вакцины против коронавируса. Испытания первого образца вакцины, на создание которой компания отправила более 3 млрд рублей, начнутся в середине июня 2020 года.
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Наука и техника , Видео , Общество , COVID-19 , Геннадий Онищенко , Сбербанк России , Госдума
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