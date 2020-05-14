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В центре галактики обнаружена очень редкая суперземля 

Индикатор и ещё 3 58 минут назад
В центре галактики обнаружена очень редкая суперземля
Фото: NASA
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра галактики. Эта планета — одна из немногих, орбита и размер которой сопоставимыми с Землей. Статья об исследовании опубликована в The Astronomical Journal, ее полный текст доступен на сайте arXiv.org.
Планеты вокруг других звезд астрономы начали находить не так давно. Совершенствование методов и инструментов наблюдения позволило исследователям фиксировать небесные тела все меньшего размера. Изначально исследователи могли обнаруживать на орбитах других звезд только газовые гиганты размером с Юпитер, но затем они научились находит и каменистые планеты, превышающие по размеру Землю — суперземли.
В новой работе авторы представляют доказательства обнаружения суперземли на орбите звезды, расположенной близко к центру Млечного Пути. Обнаруженный исследователями объект имеет массу между Землей и Нептуном. Он полностью обращается вокруг родительской звезды, которая в десять раз меньше Солнца, за 617 дней. Это одна из очень немногих экзопланет с орбитой и массой примерно сопоставимыми с Землей.
Авторы смогли зафиксировать этот объект еще в 2018 году с помощью метода гравитационного линзирования, когда объект с большой массой, такой как черная дыра, искривляет пространство вокруг себя и выполняет роль линзы при наблюдении через него далеких звезд. Эксперименты по наблюдению звезд с помощью гравитационного линзирования ежегодно обнаруживают около трех тысяч таких событий. Однако большая их часть оказывается одиночными звездами без экзопланет.
«Обнаружение этой планеты — действительно большая редкость. Мы наблюдали саму звезду в течение пяти дней подряд, а планету удалось запечатлеть только в небольшой пятичасовой промежуток. Затем мы провели ряд расчетов и наблюдений, чтобы подтвердить, что небесное тело на орбите — действительно планета, а не инструментальная ошибка», — говорит ведущий автор статьи, сотрудник Университета Кентербери Антонио Эррера Мартин.
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Наука и техника , Наука
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