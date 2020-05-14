В центре галактики обнаружена очень редкая суперземля 

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра галактики. Эта планета — одна из немногих, орбита и размер которой сопоставимыми с Землей. Статья об исследовании опубликована в The Astronomical Journal, ее полный текст доступен на сайте arXiv.org.

Планеты вокруг других звезд астрономы начали находить не так давно. Совершенствование методов и инструментов наблюдения позволило исследователям фиксировать небесные тела все меньшего размера. Изначально исследователи могли обнаруживать на орбитах других звезд только газовые гиганты размером с Юпитер, но затем они научились находит и каменистые планеты, превышающие по размеру Землю — суперземли.

В новой работе авторы представляют доказательства обнаружения суперземли на орбите звезды, расположенной близко к центру Млечного Пути. Обнаруженный исследователями объект имеет массу между Землей и Нептуном. Он полностью обращается вокруг родительской звезды, которая в десять раз меньше Солнца, за 617 дней. Это одна из очень немногих экзопланет с орбитой и массой примерно сопоставимыми с Землей.

Авторы смогли зафиксировать этот объект еще в 2018 году с помощью метода гравитационного линзирования, когда объект с большой массой, такой как черная дыра, искривляет пространство вокруг себя и выполняет роль линзы при наблюдении через него далеких звезд. Эксперименты по наблюдению звезд с помощью гравитационного линзирования ежегодно обнаруживают около трех тысяч таких событий. Однако большая их часть оказывается одиночными звездами без экзопланет.