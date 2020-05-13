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В России передумали делать аналог «Википедии» 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
В России передумали делать аналог «Википедии»
Фото: news.ru
Рабочая группа по созданию российского аналога «Википедии» распущена, но проект продолжат.
Как сообщает «Коммерсант», распоряжение правительства, упраздняющее рабочую группу по созданию российского аналога «Википедии» на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ), было опубликовано на портале нормативно-правовых актов.
При этом, по словам замминистра связи Алексея Волина, входившего в эту группу, создание проекта продолжится. Рабочая группа распущена, поскольку выполнила стоящие перед ней задачи, сказал он.
Сообщалось, что разработка аналога «Википедии» потребует около 2 млрд рублей.
Как писал News.ru, ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект об утверждении правил выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» на создание интерактивного энциклопедического портала по аналогу «Википедии». Позднее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал эту идею нецелесообразной.
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Комментарии
Наука и техника , Борис Чернышов , Алексей Волин , Госдума
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