В России передумали делать аналог «Википедии» 

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Рабочая группа по созданию российского аналога «Википедии» распущена, но проект продолжат.

Как сообщает «Коммерсант», распоряжение правительства, упраздняющее рабочую группу по созданию российского аналога «Википедии» на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ), было опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

При этом, по словам замминистра связи Алексея Волина , входившего в эту группу, создание проекта продолжится. Рабочая группа распущена, поскольку выполнила стоящие перед ней задачи, сказал он.

Сообщалось, что разработка аналога «Википедии» потребует около 2 млрд рублей.