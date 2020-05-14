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Microsoft назвала идеальный компьютер для Windows 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Microsoft назвала идеальный компьютер для Windows
Фото: globallookpress.com
Microsoft обновила список системных требований к компьютерам на Windows. Соответствующая документация была опубликована на сайте компании.
Названные рекомендации основаны на соответствии процессоров Intel и AMD с операционными системами Windows 7, 8.1, 10 Enterprise и новейшим обновлением Windows 10 2004. Идеальный ПК, по версии Microsoft, для работы с Windows 7 и Windows 8 должен базироваться на процессорах Intel или AMD шестого поколения. Также возможно использование конфигурации с Intel Atom, Celeron и Pentium.
Начиная с Windows 10 1709 в системе появляется поддержка чипов Intel восьмого поколения или AMD седьмого поколения, также возможно использование Qualcomm Snapdragon 835. Актуальное на момент написания документации обновление Windows 10 2004 может корректно работать с процессорами Intel 10-го поколения, включая модель Intel Core i3, i5, i7, i9, i10 и чипами AMD седьмого поколения. Также появилась поддержка ноутбуков на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.
В актуальном обновлении 2004 пользователям не будет поставляться 32-разрядная версия системы. Компания объяснила это ростом доступности 64-разрядных компьютеров и необходимостью апгрейда.
Системный апдейт Windows 10 2004 будет доступен для пользователей в период с 26 по 28 мая. В обновлении ожидается появление новых системных иконок, исправление ошибок, улучшение функции поиска и новый интерфейс голосового помощника Cortana.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Microsoft , Intel , Qualcomm
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