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Ученые: Сон помогает находить выход из сложных ситуаций 

Российская Газета 3 часа назад
Сон помогает находить выход из сложных ситуаций
Фото: iStock
Присказка "утро вечера мудренее", оказывается, имеет научное обоснование. Во всяком случае его предлагают американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Университета Миссури.
Науке уже известно, что сон необходим для нормальной работы памяти. Во сне кратковременная память превращается в долговременную, а мозг избавляется от какой-то информации, которая кажется ему ненужной. Теперь ученые, проводя эксперименты с мухами-дрозофилами, обнаружили у сна еще одну важнейшую функцию: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации. Кстати, сон этих мух во многом похож на наш. Например, мухи-дети спят намного дольше, чем пожилые; от кофеина они спят меньше, а антигистаминные препараты погружают их в дремоту.
Ученые создали для мух предельно экстремальную ситуацию, лишив молодых и взрослых способности летать. Эффект оказался неожиданным: все "приземленные" особи впадали в долгий сон. И вот тут фактически и началась наука. Исследователям удалось найти у мух нейроны, которые побуждают мозг спать дольше при неработающих крыльях. Но ученых ждал еще один сюрприз: это оказались те же самые нейроны, которые работают при нормальном формировании крыльев. Что же могло измениться в их работе?
Очевидно, умение летать и управление крыльями с рождения как-то встроено в мозг мухи, хотя все равно ей нужно с этими навыками освоиться. И вот вдруг крыльев нет, нужно учиться жить без них, а значит что то в нейронах серьезно перестраивать. И оказалось, что помогает сон. По мнению ученых, он усиливает пластичность мозга, "учит" настраиваться на новые жизненные ситуации. Возможно, чтобы справить с жизненными неожиданностями, и человеку надо дольше спать. Работа опубликована в Science Advances.
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Наука и техника , Сент-Луис
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