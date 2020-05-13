Главу Xiaomi уличили в публичном использовании iPhone 

Кто уже только не попадался на подобном двусмысленном поведении — и знаменитости, критикующие «яблочную» технику, и рядовые пользователи, но от главы одного из самых известных «оппонентов» Apple такого ждешь далеко не в первую очередь. Тем не менее, основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) забыл проверить настройки публикации в китайском аналоге Twitter — сервисе микроблогов Weibo — и сделал запись, которую система предательски подписала «опубликовано с iPhone».

Продукция Apple весьма популярна в Китае , особенно среди обеспеченных слоев населения, к которым, несомненно, относится руководитель весьма успешного и всемирно известного производителя смартфонов. Кроме того, один из топ-менеджеров компании выступил в защиту своего босса. Как пишет Gizmochina, Пан Жи Танг (Pan Jiu Tang) заявил, что Цзюнь регулярно пользуется iPhone, так как стремится быть в курсе всех самых последних тенденций на рынке. Кроме того, по мнению этого руководителя Xiaomi, нет ничего зазорного в том, чтобы знакомиться с техникой конкурентов, ведь «инновации и технические решения часто копируются и затем улучшаются».

Среди фанатов бренда в социальных сетях, вполне ожидаемо, разгорелась жаркая дискуссия — является ли подобное поведение лицемерием. Масла в огонь подлил тот факт, что довольно быстро обсуждаемый пост был удален и опубликован снова уже со смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. Комментаторы обвиняли Лэя в предательстве доверия, ведь у пользователей теперь перед глазами пример, когда глава компании вместо собственных продуктов пользуется изделиями прямого конкурента. А поскольку требования по защищенности и надежности таких гаджетов, как смартфоны, у высокопоставленных лиц выше, то и интерпретировать данный поступок можно так, будто Цзюнь не доверяет личные и рабочие данные Xioami.

Кроме того, этот инцидент снова подстегнул волну споров, что же лучше — Android или Apple. Тем более, что у второго лагеря появился очередной «грязный» аргумент. Справедливости ради, стоит сказать, что в компании Xiaomi всегда либерально относились к выбору смартфонов сотрудниками и не заставляли пользоваться только своей продукцией. Более того, в аналогичную ситуацию уже попадали топ-менеджеры, пожалуй, всех китайских брендов включая realme и Meizu. В любом случае, у критиков Xiaomi наконец появилось объяснение, почему фирменная программная оболочка смартфонов этой компании так похожа внешне на iOS.