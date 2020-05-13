Найдено идеальное место для марсианской колонии

Одна из наиболее серьезных проблем, стоящих перед потенциальными поселенцами на Марсе, — это постоянная бомбардировка смертельной космической радиацией, с которой они столкнутся.

Но команда ученых-планетологов из Вашингтонской академии наук рассказали о том, как обезопасить себя на Красной планете, сообщает Live Science: чтобы избежать космических лучей, они предлагают строить поселения внутри подземных пещер, называемых лавовыми трубами, — заявляя, что выбрали идеальное место.

Район мечты исследователей: глубокий ударный бассейн под названием Hellas Planitia, недалеко от экватора, где уровни радиации ниже, чем в других местах на Марсе, согласно данным Live Science.

После обнаружения трех структур, которые кажутся лавовыми трубками, на основе изображений, полученных НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, команда проверила гипотезу о защите от излучения в лавовых трубах. Трубки блокировали до 82 процентов солнечной радиации, которая достигла поверхности Земли, согласно их исследованию, которое было принято к публикации журналом Вашингтонской академии наук.

Это уже не первый случай, когда эксперты предлагают использовать лавовые трубки для заселения нового мира: например, у космического агентства Японии было такое же предложение о поселении на Луне в 2017 году.

Даже при уровнях радиации ниже среднего в Hellis Planitia колонисты столкнутся с опасными уровнями космического излучения, что означает, что им потребуется дополнительная защита, прежде чем они отправятся на Красную планету.