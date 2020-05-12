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Сотрудникам Twitter разрешили остаться на удаленке навсегда 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сотрудники Twitter останутся на удаленке навсегда
Фото: Twitter
Сотрудники Twitter Inc., которые работают дистанционно из-за пандемии коронавируса, смогут оставаться на удаленке постоянно, сообщила компания.
«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», — цитирует заявление компании РИА «Новости».
В Twitter добавили, что планируют открыть офисы не раньше сентября. Ранее компании Facebook и Google разрешили сотрудникам продолжить работать удаленно до конца года.
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Наука и техника , Google , РИА Новости
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