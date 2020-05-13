Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА купит место на российском «Союзе» 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
НАСА купит место на российском «Союзе»
Фото: EPA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) договорилось с «Роскосмосом» о том, чтобы купить одно место на российском корабле «Союз». Об этом говорится в сообщении на сайте НАСА.
В заявлении указывается, что ведомство намерено гарантировать постоянное присутствие США на борту МКС. Запуск «Союза» запланирован на осень 2020 года.
В «Роскосмосе» также подтвердили подписание контракта с НАСА. Сумму контракта раскрывать не стали, поскольку это является коммерческой тайной.
По информации ТАСС, позже официальный представитель американского ведомства Стефани Ширхольц заявила, что НАСА заплатить более 90 миллионов долларов за место для астронавта на российском корабле. По ее словам, в стоимость входят все необходимое обучение и подготовкf к запуску, операции во время полета, приземление и поиски членов экипажа.
Кроме того, в стоимость включена доставка на станцию некоторой части грузов и обратно, а также сопутствующие услуги, которые касаются запуска и посадки. Речь идет о доставке в течение 2,5 года на МКС 800 килограммов грузов для российской стороны.
Осенью прошлого года НАСА сообщило о намерении приобрести два места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Американская сторона собиралась закупить по одному месту на «Союзе МС-17» и «Союзе МС-18». Это позволит обеспечивать постоянное присутствие хотя бы одного американского астронавта на МКС до сентября 2021 года.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу России предрекли улучшение системы здравоохранения из-за коронавируса России предрекли улучшение системы здравоохранения из-за коронавируса Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом
Комментарии
Наука и техника , Роскосмос , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Поклонской пытались убить
Дочь Поклонской пытались убить
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение