У некоторых зараженных коронавирусом пациентов обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.

Специалисты изучили данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника. Так, например, у некоторых больных диагностировали пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.

Средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.