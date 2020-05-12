Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом 

РИА Новости 17 минут назад
У некоторых зараженных коронавирусом пациентов обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.
Специалисты изучили данные 414 человек с COVID-19, при этом чуть меньше трети снимков компьютерной томографии выявили разнообразные нарушения в работе кишечника. Так, например, у некоторых больных диагностировали пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. Кроме того, у нескольких человек обнаружили ишемию кишечника, а также холестаз — нарушение образования желчи.
У пожилых больных коронавирусом заметили странные симптомы
Средний возраст этих пациентов составляет 57 лет, многих из них подключили к аппаратам ИВЛ.
По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.
Последние новости
Дмитрий Песков рассказал, что заразился коронавирусом Дмитрий Песков рассказал, что заразился коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Комментарии 3
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У летучих мышей обнаружен еще один вирус
У летучих мышей обнаружен еще один вирус
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду»
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду»
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Украинские полицейские затребовали список евреев
Украинские полицейские затребовали список евреев
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
01:04
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука и техника
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
01:25
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение