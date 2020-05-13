Найдено лучшее место для базы на Марсе 

Самым безопасным для человека местом на Марсе, укрывающим его от радиации, могут стать лавовые трубки, расположенные в бассейне Эллада Планития, на глубине семи километров, где над головой людей будет больше марсианской атмосферы.

На Марсе нет абсолютно безопасного места для базы. Но команда исследователей определила, где находится лучшее укрытие для будущих марсиан: цепочка лавовых трубок в низменной части ударного бассейна Эллада Планития.

Марс недружелюбен — у него сухая пыльная поверхность, недостаток кислорода и он ежедневно купается в лучах солнечной радиации, которая является главной проблемой для колонизации. На Земле нас от радиации закрывает мощный магнитный щит — магнитосфера.

Бассейн Эллада Планития, сам по себе, имеет несколько преимуществ. Исследования НАСА показали, что самыми радиоактивными областями Марса являются его полюса. Но Эллада Планития находится ближе к экватору. Кроме того ударный бассейн является одним из самых низменных — 7 152 метра. Это означает, что над головой у людей будет более толстый слой атмосферы Марса. Исследователи пишут, что на дне бассейна на 50% меньше радиации, чем в высотных областях Марса — 342 мкЗв (микрозиверт) в день (сол) против 547 мкЗв. Но это все еще много, чтобы считаться безопасным уровнем радиации (0,5 мкЗв в час). Это облучение на 25% больше, чем получают космонавты на МКС каждый день, где они проводят лишь несколько месяцев, а не годы. Воздействие же дозы радиации в размере 342 мкЗв в день в течение многих лет может представлять серьезную опасность для человека.

Максимальная безопасная доза облучения, по данным Комиссии по ядерному регулированию США, составляет 6200 мкЗв в год. При 342 мкЗв в день исследователи Марса перешагнут безопасный порог всего через 19 дней.

Ученые подсчитали, что, живя в лавовой трубке Эллады, люди будут получать около 61,64 мкЗв в день. Но и такая доза небезопасна. Правда у трубок есть и другие преимущества для жизни. Укрепите их, сделайте герметичными, и вы сможете поддерживать в них нужное давление и обогревать их, создавая пригодную для жизни среду. Трубки также защитят от микрометеоритов, перепадов температур на поверхности планеты и от марсианской пыли. Кроме того, можно будет вести раскопки, не выходя из «дома».