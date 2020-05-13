Ученые нашли в России «аллею» торнадо

Каждый год в России происходит около 100-150 смерчей. В некоторых регионах это явление случается значительно чаще, сообщает «Российская газета».

Ученые под руководством научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского проанализировали данные об этих природных явлениях. Им удалось найти записи о 2879 случаях торнадо.

Оказалось, что большинство из них происходит на юге Архангельской области, в северной части Кировской и Нижегородской областей, на юге Республики Коми и на северо-западе Пермского края. Авторы научной работы сравнили эти области с «аллеей торнадо».

Смерчи часто возникают именно там, поскольку для этих регионов характерен влажный воздух в летние месяцы. Кроме того, через них проходят траектории глубоких циклонов.

Ранее климатологи сообщили, что смерчей в России становится больше. За последние 15 лет их образовалось более 15 тысяч. Многие из них возникают в безлюдных местах и поэтому не попадают в официальную статистику. Но их следы все равно можно увидеть — в лесах остаются поваленные деревья.