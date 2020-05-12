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Ученые нашли в России «аллею» торнадо 

Российская Газета 2 часа назад
Ученые нашли в России «аллею» торнадо
Фото: iStock
Ежегодно в России происходит 100-150 случаев смерчей. В стране есть своя "аллея" торнадо, заявил один из авторов исследования, посвященного климатологии смерчей, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
Коллектив ученых под руководством научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского за несколько собрал огромный массив информации о природных катаклизмах в разные эпохи (всего 2879 случаев смерчей).
— Созданная нами база данных позволила сделать интересные предположения. В частности, удалось выявить территории, где смерчи происходят наиболее часто. Получилась своеобразная аллея торнадо, аналогичная той, что проходит через несколько штатов США, — пояснил Андрей Шихов.
В России в эту "аллею" попали юг Архангельской области, север Кировской и Нижегородской областей, юг Республики Коми и северо-запад Пермского края, — пояснил Андрей Шихов.
Причиной частого возникновения смерчей в северных регионах является достаточно высокое влагосодержание воздуха в летний период, а также тот факт, что траектории глубоких циклонов часто проходят через эти территории.
Точное представление о климатологии смерчей позволит прогнозировать связанные с ними риски. В частности, эта информация пригодится для обеспечения безопасности на производственных объектах.
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Наука и техника , Андрей Шихов , РАН
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