Ученые нашли в России «аллею» торнадо 

Ежегодно в России происходит 100-150 случаев смерчей. В стране есть своя "аллея" торнадо, заявил один из авторов исследования, посвященного климатологии смерчей, доцент кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов

Коллектив ученых под руководством научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского за несколько собрал огромный массив информации о природных катаклизмах в разные эпохи (всего 2879 случаев смерчей).

— Созданная нами база данных позволила сделать интересные предположения. В частности, удалось выявить территории, где смерчи происходят наиболее часто. Получилась своеобразная аллея торнадо, аналогичная той, что проходит через несколько штатов США, — пояснил Андрей Шихов.

В России в эту "аллею" попали юг Архангельской области, север Кировской и Нижегородской областей, юг Республики Коми и северо-запад Пермского края, — пояснил Андрей Шихов.

Причиной частого возникновения смерчей в северных регионах является достаточно высокое влагосодержание воздуха в летний период, а также тот факт, что траектории глубоких циклонов часто проходят через эти территории.

Точное представление о климатологии смерчей позволит прогнозировать связанные с ними риски. В частности, эта информация пригодится для обеспечения безопасности на производственных объектах.