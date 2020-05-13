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Искусственный интеллект обложит налогом людей в будущем 

Популярная механика и ещё 5 1 час назад
Искусственный интеллект обложит налогом людей
Фото: Sales Academy
Компания Salesforce предложила использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки программы налогообложения.
Американские исследователи предложили использовать искусственный интеллект с обучение с подкреплением, чтобы формировать алгоритмы налогообложения, которые максимально бы учитывали текущую экономическую ситуацию в конкретной стране и могли гибко реагировать на изменения в уровне доходов и продуктивности всех участников системы.
Проект, получивший название AI Economist, не использует в своей работе предыдущий опыт человечества и ориентируется только на текущую ситуацию. Во время эксперимента, который проводился в игровой форме в виртуальном мире, разработанный Salesforce ИИ позволил создать на 16% более эффективную модель прогрессивного налогообложения, чем созданная экономистом доктором Эммануэлем Саесом, а также более эффективную (не уточняется на сколько), чем использующаяся сейчас в США система. За время самообучения AI Economist пришёл к выводу, что оптимальной системой налогообложения будет повышенная ставка для богатого и бедного населения и меньший налог для представителей среднего класса.
Предложенная AI Economist система старается выравнять уровень доходов всех обитателей виртуального мира, учитывая при этом степень продуктивности конкретного "человека", которая формируется с учётом в том числе желания работать по установленной "государством" налоговой ставке, а также навыков конкретного персонажа. Во время симуляции созданный Salesforce "мир" смог "прожить" несколько миллионов лет, на протяжении которых непрерывно менялся уровень налогов с учётом ситуации в смоделированной реальности.
В Salesforce подчеркнули, что создание игрового мира с виртуальными жителями и обучение искусственного интеллекта на основе этой симуляции, подтвердило потенциальную возможность использования ИИ для корректировки налоговой системы. При этом ИИ недостаточно совершенен, чтобы предложенные им решения можно было прямо сейчас применять в реальности — для этого необходимо существенно усложнять "игру", на основе которой будет учиться система. Но, как отмечают исследователи, какие-то решения, сформулированные искусственным интеллектом, в будущем возможно будет внедрять в реальную систему налогообложения.
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Наука и техника , Евровидение
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