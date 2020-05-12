Будущее уже здесь: в РФ смогут платить с помощью QR-кода

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Жители России могут получить новый способ оплаты покупок. Они будут совершаться с помощью личного QR-кода, который генерируется на смартфоне во время оплаты покупок.

Возможность введения нового метода оплаты покупок обсуждают представители банков, сообщают «Известия».

"Код с информацией генерируется всего на 30 секунд — из-за короткого времени хранения его сложно скомпрометировать. Кроме того, «кнопка» генерации QR-кода сработает на всех устройствах, даже самых примитивных", — привели слова директора департамента эквайринга банка «Открытие» Александра Дынина в газете.

Он добавил, что новый способ избавит пользователя от лишних манипуляций с приложением банка и ускорит совершение покупок.

По мнению главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова новая система облегчит жизнь не только покупателей, но и продавцов.

"Сейчас для приёма платежей через Систему быстрых платежей, ретейлерам нужно либо настраивать дисплеи для вывода QR-кода, либо печатать их на бумаге. Новый сценарий позволил бы расширить применение Системы быстрых платежей, для оплаты покупок даже на небольшие торговые точки, где используются бюджетные линейные сканеры. Они и так есть в большинстве точек продаж", — сообщил Артём Соколов.