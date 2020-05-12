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Россияне могут получить возможность оплачивать покупки с помощью QR-кода 

News.ru 54 минуты назад
Будущее уже здесь: в РФ смогут платить с помощью QR-кода
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Жители России могут получить новый способ оплаты покупок. Они будут совершаться с помощью личного QR-кода, который генерируется на смартфоне во время оплаты покупок.
Возможность введения нового метода оплаты покупок обсуждают представители банков, сообщают «Известия».
"Код с информацией генерируется всего на 30 секунд — из-за короткого времени хранения его сложно скомпрометировать. Кроме того, «кнопка» генерации QR-кода сработает на всех устройствах, даже самых примитивных", — привели слова директора департамента эквайринга банка «Открытие» Александра Дынина в газете.
Он добавил, что новый способ избавит пользователя от лишних манипуляций с приложением банка и ускорит совершение покупок.
По мнению главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова новая система облегчит жизнь не только покупателей, но и продавцов.
"Сейчас для приёма платежей через Систему быстрых платежей, ретейлерам нужно либо настраивать дисплеи для вывода QR-кода, либо печатать их на бумаге. Новый сценарий позволил бы расширить применение Системы быстрых платежей, для оплаты покупок даже на небольшие торговые точки, где используются бюджетные линейные сканеры. Они и так есть в большинстве точек продаж", — сообщил Артём Соколов.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ ограничил комиссию, которую могут взимать банки со своих клиентов при переводах в рамках Системы быстрых платежей. Согласно новым правилам, которые начали работать с 1 мая, операции до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться бесплатно.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Артем Соколов , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , газета "Известия"
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