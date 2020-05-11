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Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина 

Майк Габриелян 11 минут назад
Портал госуслуг начал работать со сбоями из-за массового посещения россиянами, желающими заполнить заявление на получение новых детских пособий. Об этом сообщает РБК, принадлежащий Григорию Березкину.
Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительном ожидании.
Путин анонсировал выплаты семьям с детьми
В пресс-службе оператора портала («РТ Лабс»), подтвердили, что кратковременные проблемы с доступом связаны «с возросшей нагрузкой».
«Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него», — пояснил оператор.
Как сообщал «Рамблер», сегодня Владимир Путин заявил, что все российские семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную финансовую помощь — 10 тысяч рублей на одного ребенка.
Кроме того, каждая семья с детьми до 3 лет сможет получить 5 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев. По словам президента, финансовая помощь затронет 27 млн детей. Из бюджета выделят 25 млрд рублей.
Обратиться за выплатой можно с 12 мая, для этого надо заполнить заявление на портале госуслуг.
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Наука и техника , Видео , Интернет , Владимир Путин
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