Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина 

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Портал госуслуг начал работать со сбоями из-за массового посещения россиянами, желающими заполнить заявление на получение новых детских пособий. Об этом сообщает РБК , принадлежащий Григорию Березкину.

Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительном ожидании.

В пресс-службе оператора портала («РТ Лабс»), подтвердили, что кратковременные проблемы с доступом связаны «с возросшей нагрузкой».

«Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него», — пояснил оператор.

Как сообщал «Рамблер», сегодня Владимир Путин заявил, что все российские семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную финансовую помощь — 10 тысяч рублей на одного ребенка.

Кроме того, каждая семья с детьми до 3 лет сможет получить 5 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев. По словам президента, финансовая помощь затронет 27 млн детей. Из бюджета выделят 25 млрд рублей.

Обратиться за выплатой можно с 12 мая, для этого надо заполнить заявление на портале госуслуг.