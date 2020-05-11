Портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения президента РФ Владимира Путина . 11 мая российский лидер анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает РБК, у сайта перестала работать веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительной загрузке. В пресс-службе компании «РТ Лабс» (оператор сайта госуслуг), пояснили, что кратковременные ограничения доступа на портал происходят «в связи с возросшей нагрузкой».