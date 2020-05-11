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Корабль Cygnus отстыковался от МКС 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Корабль Cygnus отстыковался от МКС
Фото: NASA
Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался в понедельник от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отвод корабля от орбитальной станции осуществляли с помощью манипулятора Canadarm 2. Операция была завершена в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 мск). Ей дистанционно управляли специалисты из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Астронавт NASA Крис Кэссиди наблюдает за отходом Cygnus от МКС.
По данным NASA, ожидается, что в течение примерно 24 часов после отстыковки на борту Cygnus будет проведен эксперимент. В рамках него специалисты космического ведомства США намерены выяснить, как микрогравитация воздействует на процессы горения. Кроме того, с Cygnus планируется вывести на орбиту несколько микроспутников CubeSat. В NASA уточнили, что корабль должен сойти с обриты и сгореть в атмосфере 29 или 30 мая.
Cygnus пристыковался к орбитальному комплексу в феврале. На его борту на МКС доставили около 3 400 кг грузов, в том числе оборудование для проведения экспериментов.
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Наука и техника , Технологии , Крис Кэссиди , NASA , США
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