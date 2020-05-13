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Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России 

РИА Новости и ещё 37 53 минуты назад
Назван хороший признак в эпидемии коронавируса в России
Фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
"Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак", — сказал Малышев.
Он также выразил мнение, что пика эпидемии не ощущается, вместо этого есть "верхушка холма", к которой страна "вроде бы приближается".
Врач подчеркнул, что в последнее время стало меньше научных публикаций о том, что вирус долго сохраняется на поверхностях. Основным путем заражения называется тесный контакт с зараженным, заключил Малышев.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Общество , Эпидемия , Ситуация в мире , Эпидемия коронавируса , Николай Малышев
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