Назван хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.

"Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак", — сказал Малышев.

Он также выразил мнение, что пика эпидемии не ощущается, вместо этого есть "верхушка холма", к которой страна "вроде бы приближается".

Врач подчеркнул, что в последнее время стало меньше научных публикаций о том, что вирус долго сохраняется на поверхностях. Основным путем заражения называется тесный контакт с зараженным, заключил Малышев.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило четыре миллиона, около 275 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.