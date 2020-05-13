Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марсианская вода оказалась непригодной для жизни 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
Марсианская вода оказалась непригодной для жизни
Фото: iStock
Марсианская вода, образуемая изо льда и атмосферного пара, не пригодна для живых существ, так как солевой раствор Красной планеты может существовать в стабильном состоянии всего несколько часов в течение земного года.
Ученые смоделировали этот "рассол" в современных условиях и пришли к выводу, что Марс не подходит для обитания человека или известных нам других организмов. Результаты исследования опубликованы в Nature Astronomy.
На современном Марсе при средней температуре в — 40о С вода есть только в залежах льда и небольшом количестве пара в атмосфере. Так как давление там в 160 раз меньше земного, то вода сразу переходит в газообразное состояние.
Но она может перейти и в жидкое — за счет растворенных в ней солей. Пять лет назад ученые обнаружили на планете темные полосы, решив, что, возможно, это сезонные потоки, имеющие соли хлорной кислоты. Но, как позже выяснилось, это были потоки песка. Тем не менее, открытие стало поводом для исследования, как соленая вода будет вести себя на поверхности Марса.
Эдгар Ривера-Валентин из Лунного и планетарного института в Хьюстоне совместно с коллегами с помощью компьютерного моделирования совместил информацию о погодных условиях, измерения космических аппаратов и данные лабораторных экспериментов с солями, которые встречаются на Красной планете. Оказалось, что марсианский соляной раствор может встречаться на 40 процентах поверхности планеты, но в стабильном состоянии будет существовать лишь сезонно, причем, всего 0,04 процента года (это около шести часов). А его температура будет примерно минус 48 градусов Цельсия, что почти в два раза ниже допускаемого значения для жизни на Земле.
Значит, известные нам живые организмы не смогут существовать в подобной среде. Кстати, по мнению ученых, в древности климат Марса был более благоприятен для жизни. Около четырех миллиардов лет назад там могли обитать литотрофы — микроорганизмы, использующие энергию неорганических соединений.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Российская Газета: последние новости
Ученые нашли в России "аллею" торнадо Ученые нашли в России "аллею" торнадо Обращение Владимира Путина в День Победы смотрели более 15 млн россиян Обращение Владимира Путина в День Победы смотрели более 15 млн россиян Астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны Астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Комментарии
Наука и техника , Жизнь на Марсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Финляндия огорчила россиян
Финляндия огорчила россиян
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение