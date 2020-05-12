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В США у трех детей с коронавирусом обнаружили нетипичные симптомы 

ТАСС и ещё 17 22 минуты назад
У детей с коронавирусом обнаружили нетипичные симптомы
Фото: © AP Photo/Jean-Francois Badias
Трое несовершеннолетних госпитализированы в штате Коннектикут с симптомами воспалительного синдрома, вероятно, связанного с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник губернатор этого штата Нед Ламонт на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.
"Три таких случая зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы. И нас это очень тревожит", — информировал губернатор.
Губернатор соседнего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в минувшую субботу информировал, что три заразившихся коронавирусом ребенка умерли в штате Нью-Йорк от осложнений, не характерных для вызываемого коронавирусом заболевания. Руководители больниц штата доложили властям о 73 случаях заболевания среди детей, которое, как они считают, может быть связано с коронавирусом. При этом его симптомы не похожи на те, с которыми сталкиваются заразившиеся люди старшего возраста.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 239 человек. В Коннектикуте на 33,7 тыс. зараженных приходится 3 008 жертв. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли.
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Комментарии 1
Наука и техника , COVID-19 , Эндрю Куомо
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