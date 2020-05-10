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Русский шпион: Илона Маска сравнили со Штирлицем 

Павел Тиунов и ещё 2 17 минут назад
Илон Маск может оказаться русским шпионом, заявил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Эксперт сравнил американского предпринимателя с героем популярного романа «Семнадцать мгновений весны» Штирлицем, сообщает РИА Новости.
Поводом для оригинального вывода стала реакция Маска в Twitter на обвинения в равнодушии к здоровью американцев, поскольку бизнесмен активно добивается возобновления работы своих предприятий. Маск назвал критикующего его пользователя «идиотом», причем написал это слово по-русски.
Андрей Ионин, подчеркнув, что инцидент произошел 9 мая, назвал Маска «настоящим русским человеком», который «по русскому обычаю злоупотребил» в честь праздника.
«Наконец-то мы узнали кто он», — отметил эксперт.
При этом журналисты отмечают, что с главным героем романа Юлиана Семенова Маска сравнил также гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — написал он в своем Twitter.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Илон Маск по-русски отреагировал на видео, которое в соцсетях выложил житель Ставрополя. На записи запечатлены Жигули 6-ой модели с изменённой конструкцией «задом наперёд». Местный умелец поместил двигатель в багажник, «развернул» сидения и руль. Информацию о странной машине канал НТВ в своём Twitter опубликовал в стиле мема «Как тебе такое, Илон Маск?», отметив в сообщении аккаунт американского бизнесмена. В результате бизнесмен ответил короткой репликой на русском языке: «ахахах офигенно».
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Юлиан Семенов , Андрей Ионин , Илон Маск , Роскосмос , РИА Новости , НТВ
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