Названа причина взрыва российского бака в космосе

Эксперт в области космической техники Игорь Лисов назвал возможную причину взрыва бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в космосе. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем» в воскресенье, 10 мая.

Специалист заявил, что такое явление не является редкостью. По его словам, обычно разгонные блоки, использующиеся в качестве последней ступени ракет-носителей, после прекращения работы уводят на орбиту захоронения для прохождения «пассивации».

«Это когда все лишние компоненты топлива сливаются, аккумулятор отключается. Если это не сделано по каким-то причинам или сделано не полностью, тогда возможно самопроизвольное разрушение», — рассказал Лисов, добавив, что нагретый солнечным теплом бак через несколько месяцев взрывается.

Эксперт пояснил, что обломки, оставшиеся после взрыва, не могут угрожать другим космическим аппаратам, так как это «высокоэллиптическая орбита».

Аналогичную точку зрения высказал еще один эксперт в области космической отрасли Иван Моисеев , передает «Интерфакс». По словам Моисеева, обломки топливного бака разгонного блока «Фрегат» не несут реальной угрозы Международной космической станции (МКС).

«Это небольшая добавка к тем обломкам, которые уже летают. С математической точки зрения риск повышается, с практической — не особо», — уточнил специалист.

«Роскосмосе» тем временем подтвердили разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока, сообщает ТАСС. В организации отметили, что блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году.

О взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» сообщила ранее 10 мая 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. По данным американской стороны, взрыв произошел 8 мая между 7:02 и 8:51 мск. Бак разорвался на 65 обломков. Уточняется, что инцидент не связан со столкновением с другим объектом. Разрушенный бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.