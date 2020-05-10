Привет от «Радиоастрона»: российский бак взорвался в космосе 

Бак российской ракеты взорвался в космосе, разлетевшись на 65 обломков. О взрыве на орбите сообщили американские военные, выяснилось, что взорвался бак разгонного блока, который вывел в космос российскую обсерваторию «Радиоастрон».

Американские военные сообщили о взрыве в космосе бака отработавшей ступени российской ракеты, который разлетелся на десятки обломков. Сообщение об этом появилось в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США

В сообщении указывается, что взорвался бак разгонного блока «Фрегат», который был занесен под номером #37756 в американском военном каталоге космических объектов и имел международное обозначение 2011-037B.

По данным военных, разрушение бака произошло 8 мая в период 07.02-08.51 мск. Бак разрушился, образовав 65 обломков, которые отслеживаются наземными радарами.

При этом в сообщении подчеркивается, что взрыв ступени не был связан со столкновением с другим космическим объектом. По данным сайта n2yo.com, на котором отслеживаются положения околоземных космических обломков и спутников, разгонный блок находится на вытянутой орбите с максимальным удалением от Земли 3600 и минимальным — 430 километров, периодом обращения 127 минут.

Старт ракеты, частью которой был оставшийся на орбите разгонный блок, состоялся 18 июля 2011 года с космодрома Байконур — в тот день ракета «Зенит-2SLБ80» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» вывела на орбиту российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» («Ра̀диоастро́н»).

Баки разгонных блоков «Фрегат» известны своими взрывами на орбите после выведения. Это так называемые тороидальные сбрасываемые блоки баков «Фрегат-СБ», которые при выведении полезной нагрузки отделяется после израсходования топлива.

Аналогичный бак, который использовался при выведении на орбиту телекоммуникационного спутника «Ангосат-1» в конце декабря 2017 года, взорвался в космосе в феврале 2018 года, образовав более 25 обломков.

Универсальные разгонные блоки «Фрегат» строят в НПО «Лавочкина», модификация «СБ» в отличие от базовой имеет тороидальный сбрасываемый бак, благодаря чему запас топлива и окислителя (несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота) на борту может быть увеличен почти в два раза — с 5,2 тонны до 10,1.

Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите, ее данные зачастую становятся источником информации о столкновениях или разрушениях околоземных рукотворных объектов.

Так, в феврале 2020 года американские военные сообщили о разрушении на орбите ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3» спустя 29 лет после запуска. По данным эскадрильи, разрушение произошло 12 февраля 2020 года, после взрыва на орбите появились 75 отдельных обломков ступени.

В апреле 2019 года эскадрилья отследила разрушение второй ступени американской ракеты-носителя Atlas-5, что привело к появлению 14 обломков в космосе. Речь шла о второй ступени ракеты, которая была запущена 17 октября 2018 года и доставила на геостационарную орбиту военный спутник связи AEHF-4.

Тогда же Европейское космическое агентство сообщило о разрушении на орбите аналогичного разгонного блока Centaur ракеты Atlas-5, запуск которой состоялся почти 10 лет назад — в сентябре 2009 года. Видео наблюдаемых обломков было получено при помощи испанской обсерватории Deimos Sky Survey, которая специализируется на отслеживании природных и техногенных объектов в околоземном пространстве.

«Радиоастрон»

«Радиоастрон» — первый за последние десятилетия российский космический проект, нацеленный на фундаментальные исследования Вселенной. Телескоп был запущен 18 июля 2011 года с космодрома Байконур ракетой «Зенит» и проработал до января 2019 года Он находится на эллиптической орбите с высотой апогея около 350 тыс. км. За годы работы на орбите учеными в международной кооперации было проведено несколько тысяч наблюдений интересных объектов во Вселенной, таких как квазары и их релятивистские струи, черные дыры, пульсары и мазеры.

По результатам этих наблюдений было опубликовано множество научных статей и был сделан ряд важных открытий в области астрофизики. Отличительной особенностью миссии стало неоднократное превышение аппаратом расчетных сроков службы.