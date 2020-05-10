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Учёный допустил попадание вирусов типа COVID-19 на Землю с Марса 

News.ru и ещё 2 35 минут назад
Оценена вероятность попадания вирусов на Землю с Марса
Фото: globallookpress.com
Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард не исключает, что образцы поверхностных пород с Марса могут занести на Землю новые вирусы типа COVID-19. Поэтому по возвращению с красной планеты космонавты должны будут проходить карантин.
Бывший руководитель программы НАСА по изучению Марса отмечает, что карантин в обязательном порядке проходили астронавты, побывавшие на Луне. Потому что и они, как и космические корабли, тоже могут стать носителями опасной инфекции, приводит мнение главы Центра по изучению коммерческих полётов при университете Daily Mail.
Также Хаббард советует проводить тепловую стерилизацию того, что побывало на Марсе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) пока исключает происхождение вспышки коронавируса нового типа за пределами Китая.
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Наука и техника , Наука , Жизнь на Марсе , COVID-19 , ВОЗ , NASA
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