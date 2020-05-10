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ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе 

РИА Новости и ещё 3 34 минуты назад
Российский бак взорвался в космосе
Фото: NRAO/AUI/NSF
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака "Фрегата" произошло 8 мая между 7.02 и 8.51 мск. Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением (с другим объектом)", — говорится на странице эскадрильи в Twitter.
Отмечается, что разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.
Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.
Угрожают ли обломки действующим спутникам, не сообщается.
Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива.
Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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Наука и техника , США , Технологии , Роскосмос , ЦНИИМАШ
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