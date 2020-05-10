Российский бак взорвался в космосе

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Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США

"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение бака "Фрегата" произошло 8 мая между 7.02 и 8.51 мск. Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением (с другим объектом)", — говорится на странице эскадрильи в Twitter.

Отмечается, что разрушившийся бак имеет номер 37756 в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не сообщается.

Этот объект представляет собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива.

Взорвавшийся бак использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.