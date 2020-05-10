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Российский бак взорвался и распался на обломки в космосе 

Майк Габриелян и ещё 4 5 минут назад
Российский бак взорвался в космосе
Фото: NRAO/AUI/NSF
Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе и распался на десятки обломков. Взрыв засекли американцы. Об инциденте сообщила в твиттере 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США (18 Space Control Squadron, SPCS).
«Разрушение блока «Фрегат» произошло 8 мая между 7.02 и 8.51 мск. Отследили 65 ассоциированных обломков. Нет признаков того, что взрыв был вызван столкновением с другим объектом», — говорится в записи американских военных.
Речь идет о сбрасываемом баке разгонного блока «Фрегат-СБ». При выведении спутника на орбиту он отделяется после израсходования топлива. Бак использовался в 2011 году для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».
Угрожают ли обломки спутникам и другим искусственным телам в космосе, в ВВС не уточнили.
Восемнадцатая эскадрилья ВВС США ищет, отслеживает и идентифицирует все искусственные объекты на орбите.
За десятилетия присутствия человека в космосе на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов. Это отработавшее своё спутники, ступени ракет-носителей, разгонные блоки. Объекты либо взрываются, либо сталкиваются с другим космическим мусором.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России приступили к созданию нового разгонного блока «Фрегат-СБУ» для разрабатываемой ракеты «Союз-5».
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Наука и техника , США , Технологии
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