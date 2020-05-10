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Американские ВВС зафиксировали взрыв российского аппарата на орбите 

News.ru 49 минут назад
ВВС США заявили о взрыве российского аппарата на орбите
Фото: Reuters
Военно-воздушные силы США заявили, что разгонный блок российской ракеты-носителя взорвался в космосе 8 мая. Образовались десятки обломков.
Разрушение бака «Фрегата-СБ» произошло утром 8 мая.
Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением с другим объектом, — цитирует РИА Новости сообщение 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
По информации издания, разрушившийся бак — космический мусор, который имел международное обозначение 2011-037B. До взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.
Как писал NEWS.ru, российская частная компания «Спутникс» запланировала в четвёртом квартале этого года запустить на орбиту пять спутников, один из которых принадлежит Саудовской Аравии.
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Наука и техника , Наука , Технологии , РИА Новости , США
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