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Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом 

Павел Тиунов и ещё 12 9 минут назад
Facebook объяснил удаление «Знамени Победы»
Фото: РИА Новости
Знаменитая фотография Евгения Халдея, запечатлевшая водружение знамени СССР над Рейхстагом, удалялась в Facebook автоматизированной системой, заявили ТАСС представители соцсети. Компания принесла извинения пользователям.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российские пользователи Facebook пожаловались, что доступ к постам, к которым прикреплена фотография Халдея, становится ограниченным после публикации.
Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом
В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
«Контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами», — заявили позже представители соцсети, подчеркнув, что все посты были восстановлены.
В компании также принесли извинения пользователям за предоставленные неудобства.
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Наука и техника , Интернет , ИТАР-ТАСС
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