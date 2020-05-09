Facebook объяснил удаление «Знамени Победы»

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Знаменитая фотография Евгения Халдея, запечатлевшая водружение знамени СССР над Рейхстагом, удалялась в Facebook автоматизированной системой, заявили ТАСС представители соцсети. Компания принесла извинения пользователям.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские пользователи Facebook пожаловались, что доступ к постам, к которым прикреплена фотография Халдея, становится ограниченным после публикации.

В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.

«Контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами», — заявили позже представители соцсети, подчеркнув, что все посты были восстановлены.

В компании также принесли извинения пользователям за предоставленные неудобства.