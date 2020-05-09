Луна удивила ученых

Открытие японских астрофизиков поставило под сомнение теорию возникновения Луны. Усомниться в гипотезе их заставили новые данные, полученные с помощью спутника «Кагуя», который провёл на лунной орбите полтора года.

Как сообщает журнал ScienceAdvances, анализ данных показал, что с поверхности спутника выделяются сильные потоки ионов углерода и других элементов. Это открытие противоречит концепции «сухой» Луны.

Ранее учёные считали, что возникновение Луны произошло в результате столкновением между большим космическим телом и молодой Землёй. Из-за чего заметная часть летучих веществ испарилась под воздействием высоких температур. При высоких температурах углерод также должен был испариться.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом работает над проектом международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению могут быть привлечены некоторые страны, но среди них не будет России. Соглашением под названием Artemis Accords предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, чтобы обезопасить их от конкурентов. Добытчики ресурсов на Луне получат право стать их собственниками.