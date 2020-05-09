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Ученые пересмотрели теорию происхождения Луны 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Луна удивила ученых
Фото: Reuters
Луна могла образоваться не в результате столкновения Земли с огромным космическим телом, а другим способом, говорится в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в издании ScienceAdvances. Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав данные со спутника, находившегося на лунной орбите.
Теория «сухой» Луны, которая предполагает возникновение земного спутника в результате столкновения молодой планеты с огромным космическим объектом, должна быть пересмотрена, уверены ученые. Согласно традиционной концепции практически все летучие вещества с поверхности Луны испарились под воздействием высоких температур.
Однако эксперты, изучив сведения со спутника «Кагуя», на протяжении полутора лет находившегося на лунной орбите, выяснили, что луна источает мощные потоки ионов углерода и других элементов. Данные не укладываются в укрепившуюся в астрологическом сообществе теорию происхождения спутника Земли.
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп одобрил разработку коммерческого освоения ресурсов на Луне. Представители Роскосмоса обвинили американцев в попытке захвата космических территорий.
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Наука и техника , Наука , Дональд Трамп , Роскосмос
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