Луна могла образоваться не в результате столкновения Земли с огромным космическим телом, а другим способом, говорится в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в издании ScienceAdvances . Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав данные со спутника, находившегося на лунной орбите.

Теория «сухой» Луны, которая предполагает возникновение земного спутника в результате столкновения молодой планеты с огромным космическим объектом, должна быть пересмотрена, уверены ученые. Согласно традиционной концепции практически все летучие вещества с поверхности Луны испарились под воздействием высоких температур.

Однако эксперты, изучив сведения со спутника «Кагуя», на протяжении полутора лет находившегося на лунной орбите, выяснили, что луна источает мощные потоки ионов углерода и других элементов. Данные не укладываются в укрепившуюся в астрологическом сообществе теорию происхождения спутника Земли.