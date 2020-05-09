Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом

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Социальная сеть Facebook удаляет посты с фотографиями установки легендарного Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии — на купол рейхстага в Берлине в 1945 году.

«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — говорится в комментарии к удаленному посту.

Как отмечают пользователи соцсети, система удаляет только колоризированную фотографию. Оригинальную — черно-белую — фотографию, пишут пользователи, Facebook якобы не трогает.