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Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом 

ИА Regnum 1 час назад
Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Facebook удаляет посты с фотографиями установки легендарного Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии — на купол рейхстага в Берлине в 1945 году.
«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — говорится в комментарии к удаленному посту.
Как отмечают пользователи соцсети, система удаляет только колоризированную фотографию. Оригинальную — черно-белую — фотографию, пишут пользователи, Facebook якобы не трогает.
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